Jon Hamm si unisce al cast di The Morning Show 3. Proprio così: la star di Mad Men sarà presente nella terza stagione in un “ruolo chiave” al fianco di Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Billy Crudup.

Stando ai primi dettagli, Jon Hamm interpreterà Paul Marks, “un titano aziendale che punta gli occhi sulla UBA, trascinando Cory, Alex e Bradley nella sua potente orbita”, secondo la descrizione ufficiale del personaggio.

Inoltre, Apple TV+ ha annunciato mercoledì che la produzione di The Morning Show 3 inizierà a fine agosto. Come riportato in precedenza, Charlotte Stroud (Homeland, Fosse/Verdon) sarà la nuova showrunner, sostituendo Kerry Ehrin, al timone delle prime due stagioni.

La seconda stagione di The Morning Show ha diviso la critica, e ha visto l’uscita di scena di Steve Carell nel ruolo di Mitch Kessler: il suo personaggio nel primo ciclo di episodi era stato accusato di violenza sessuale, e quindi licenziato dal programma co-condotto da lui insieme ad Alex (interpretata da Jennifer Aniston). mattutino titolare. Mitch ha trascorso la maggior parte della seconda stagione in Italia dove, dopo una visita di Alex, è morto in un incidente d’auto. Tra le storyline di sfondo, lo sviluppo della pandemia di Covid-19, che ha gettato il mondo nel caos.

Jon Hamm è meglio conosciuto per il ruolo di Don Draper nella serie Mad Men di AMC, che gli ha fatto vincere un Emmy. Il period drama si è concluso dopo sette stagioni nel 2015. L’attore apparirà in seguito nella quinta stagione della serie antologia Fargo; in seguito presterà la voce al protagonista della nuova serie animata della Fox Grimsburg, che andrà in onda nel 2023. Questo autunno sarà il protagonista di Confess, Fletch, che uscirà in anteprima nelle sale (e in streaming) venerdì 16 settembre.

