Jennifer Aniston è stata la prima ospite dell’Ellen DeGeneres Show 19 anni fa e, in segno di amicizia, si è unita alla conduttrice per il suo episodio finale giovedì 26 maggio, per l’addio allo storico programma tv che ha consacrato l’attrice comica e conduttrice negli ultimi vent’anni.

Jennifer Aniston è stata una costante dello show di Degeneres, ospite di ogni edizione dello show per un totale di 20 apparizioni. Nel primo episodio aveva battezzato il programma regalando alla conduttrice un tappeto con una scritta di benvenuto e nell’ultimo, autocitandosi, gliene ha regalato uno col messaggio “Grazie per i ricordi“.

Jennifer Aniston, 53 anni, è salita sul palco della puntata d’addio sulle note della hit di Donna Summer Last Dance, abbracciando Ellen Degeneres e ballando al suo fianco, prima di sedersi per un’ultima chiacchierata insieme. La star di Friends ha scherzosamente condiviso con l’amica conduttrice i suoi ricordi su come ha affrontato la fine della celebre sitcom nel 2004, dopo dieci stagioni di successo in tv. E non ha lesinato battute anche sulla sua vita sentimentale, visto che l’addio a Friends ha coinciso con quello al marito Brad Pitt: “Beh, ho divorziato e sono entrata in terapia“, ha scherzato Aniston riferendosi alla separazione dal collega nel 2005, dopo cinque anni di matrimonio.

Youtube: @EllenTube

Quando Jennifer Aniston ha chiesto a DeGeneres cosa abbia intenzione di fare dopo la chiusura di questo capitolo epocale della sua vita, la conduttrice ha risposto di non sapere cosa le riservi il futuro, ma di avere intenzione di continuare a lavorare: “So che voglio solo sdraiarmi per un po’. Voglio riposare. E poi farò di nuovo qualcosa, ma non so cosa sia“.

