The Morning Show 2 ha portato nuovamente alcuni dei suoi personaggi in Italia col settimo episodio, intitolato simbolicamente La Amara Vita, citazione dell’iconica Dolce Vita al contrario. Come nel resto di questa stagione a partire dal secondo episodio, anche in questo capitolo cruciale per la serie di Apple Tv+ ha avuto un ruolo l’attrice italiana Valeria Golino, nei panni di Paola Lambruschini.

Attenzione Spoiler!

The Morning Show 2 ha visto il personaggio di Steve Carell, Mitch Kessler, rifugiarsi in un paese del Nord Italia dopo essere stato estromesso dal suo programma in seguito ad accuse di molestie sessuali e abuso di potere nella prima stagione. Caduto in disgrazia, Kessler ha tentato di evitare la gogna mediatica fuggendo in Italia mentre il paese iniziava a fare i conti con la pandemia di Covid-19: qui incontra Paola Lambruschini, una sconosciuta che inaspettatamente lo difende in pubblico quando viene attaccato da una ragazza che lo riconosce e gli rinfaccia le sue colpe. La trama prosegue con Kessler e Lambruschini in quarantena per un pericolo di contagio, finché nell’episodio 7 l’uomo viene raggiunto da Alex Levy (Jennifer Aniston): l’ex collega gli fa visita per chiedergli di rilasciare una dichiarazione in cui afferma che i due non hanno mai avuto una relazione sessuale, poiché teme un imminente rivelazione sulla loro amicizia intima e i contraccolpi dello scandalo sulla sua carriera.

La reunion in The Morning Show 2 tra i due personaggi è intensa e dolorosa per entrambi: sia Kessler che Levy sembrano in eterno conflitto tra chi sono veramente e una versione migliore di loro stessi che non riescono a raggiungere, schiacciati dalla pressione mediatica e dai dubbi esistenziali che lo scandalo sessuale ha generato sulle loro vite. L’acme tra i due arriva quando un notiziario diffonde la notizia che le donne nere sono state il bersaglio del comportamento predatorio di Kessler, circostanza che rompe definitivamente il loro rapporto. Nel finale Kessler finisce con l’auto in una scarpata, dopo aver volutamente alzato le mani dal volante.

The Morning Show 2 dice addio così al personaggio controverso di Steve Carell: Jennifer Aniston ha commentato questa perdita come un macigno per il suo personaggio, Alex Levy, che considerava il suo ex co-conduttore del programma mattutino un amico intimo, forse l’unico che la conosceva veramente. Parlando a USA Today, l’attrice ha commentato così la perdita: “È stato così straziante. È fatto in modo così bello, ed è molto poetico, in un certo senso. Ma questo è l’unico alleato di Alex. È il suo unico amico. È l’unica persona che ha al mondo“. Per Aniston, la fine di Kessler è arrivata nel momento in cui ha fatto i conti con se stesso “in termini di integrità e verità e chi è e chi vuole veramente essere“.