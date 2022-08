A dir poco sorprendente quanto registrato in queste ore, con un nuovo aggiornamento dedicato ai possessori di un Samsung Galaxy Note 8. Nonostante le indicazioni ufficiali dei mesi scorsi fossero differenti, come abbiamo avuto modo di appurare attraverso un altro articolo portato alla vostra attenzione, le indicazioni di oggi 21 agosto vanno in direzione di un upgrade assai inaspettato. Dunque, con una mossa inaspettata, Samsung ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento del firmware per i Galaxy S7 e Galaxy S8 fuori produzione. Medesimo trattamento riservato anche ad altri device.

Cosa sappiamo fino a questo momento del Samsung Galaxy Note 8 e del nuovo aggiornamento nel 2022

In un contesto del genere, insomma, viene ad inserirsi il discorso relativo al Samsung Galaxy Note 8 ed al sorprendente aggiornamento che abbiamo avuto modo di toccare con mano ad agosto 2022. Secondo quanto riportato da SamMobile in queste ore, l’upgrade pare sia stato lanciato in oltre una dozzina di paesi, tra cui Spagna, Regno Unito e Irlanda, Ungheria, Bosnia ed Erzegovina, Francia, Italia, Portogallo, Germania, Austria, Romania, Svizzera, Cipro, Grecia, il Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Belgio, Sudafrica, Serbia e Australia. Dunque, anche qui d da noi a momenti potrete toccarlo con mano.

Provando a scendere maggiormente in dettagli, il nuovo aggiornamento di Samsung per il Galaxy Note 8 dovrebbe farci migliorare la stabilità del GPS. Il registro delle modifiche ufficiale, almeno per ora, non entra nei merito più di quanto non vi abbia già riportato, ma se dovessero esserci problemi di connettività GPS sul vecchio Samsung Galaxy Note 8, questo nuovo aggiornamento firmware risolverli.

Inutile dire che potrebbe continuare a distribuire questo aggiornamento GPS per i vecchi telefoni Galaxy delle linee S e Note, come abbiamo osservato oggi con il nostro approfondimento dedicato al Samsung Galaxy Note 8.ì,