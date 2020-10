Il mese in corso è e sarà molto caldo per il Samsung Galaxy Note 8. Il produttore coreano, infatti, sta lanciando l’aggiornamento di ottobre per il device lanciato ormai tre anni fa. All’inizio di questo mese è diventato chiaro che il dispositivo riceverà gli aggiornamenti meno spesso. Due settimane fa, ad otre tre anni di distanza dal suo rilascio iniziale, il device è stato rimosso dal programma di aggiornamento mensile di Samsung. D’ora in poi, il dispositivo riceverà solo le ultime patch di sicurezza ogni trimestre.

Gli scenari a breve termine per il Samsung Galaxy Note 8

Prospettiva, questa, che del resto era trapelata anche alcuni giorni fa sulle nostre pagine. A partire da oggi, più in particolare, l’aggiornamento di ottobre verrà rilasciato per alcune varianti dello smartphone. Il download di oltre 580 MB porta il dispositivo alla versione firmware N950FXXSDDTJ1. L’unica certezza concreta di miglioramento tramite il nuovo aggiornamento emerge dal changelog: “La sicurezza del tuo dispositivo è stata migliorata“.

Dunque, verrà installata la patch di ottobre . Al suo interno gli utenti troveranno 41 correzioni per la sicurezza del sistema operativo Android e 21 per l’interfaccia di Samsung. Ora tutti coloro che sono interessati al pacchetto software per il Samsung Galaxy Note 8 potranno scaricare il nuovo aggiornamento OTA sui dispositivi senza brandizzazione nei Paesi Bassi e in Belgio. Dunque, per i possessori di una versione marchiata da un operatore, dovremo assolutamente attendere qualche giorno in più.

Come riporta Galaxy Club, fonte solitamente autorevole quando si affrontano tematiche di questo tipo, non è lecito attendersi particolari novità extra con il nuovo aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy Note 8. Tuttavia, le novità sono sempre dietro l’angolo per tutti. Hai installato l’aggiornamento e stai notando ancora più cambiamenti rispetto a quelli emersi fino a questo momenti? Commenta pure l’articolo qui di seguito.