Il Samsung Galaxy Note 8 ha una veneranda età, è inutile negarlo. Lanciato nel 2017, il phablet ha però riscosso un gran successo di pubblico: un risultato in parte inaspettato dopo la debacle del predecessore Note 7 per lo scandalo batteria. Ebbene, proprio il phablet della “riscossa” si accinge a completare il suo ciclo di vita, considerando che gli aggiornamenti software a lui dedicati saranno meno frequenti che in passato d’ora in poi.

Oggi 6 ottobre arriva la conferma ufficiale, riportata anche dall’autorevole fonte SamMobile: per il Samsung Galaxy Note 8 non ci saranno più aggiornamenti mensili di sicurezza ma piuttosto gli update arriveranno con altre tempistiche. Non si può certo dire che questa strategia software era inattesa. Solo qualche mese fa, lo stesso destino era toccato al Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Era impensabile che il phablet di punta lanciato oramai da più di tre anni non seguisse la stessa strada.

Se non saranno più mensili, gli aggiornamenti per il Samsung Galaxy Note 8 ogni quanto arriveranno? Le patch di sicurezza saranno disponibili per lo smartphone ogni tre mesi. Si potrebbe immaginare qualche intervento meno distanziato solo in casi estremi, ossia con grosse e pericolose vulnerabilità scovate dagli sviluppatori ma si tratterebbe certo di eccezioni e non della regola.

Alla luce di quanto venuto a galla oggi all’inizio di questo ottobre 2020, ecco cosa ci si aspetta per il futuro software dell’ancora tanto apprezzato Samsung Galaxy note 8. Considerando il nuovo ritmo trimestrale per gli aggiornamenti, è auspicabile che almeno fino ad ottobre 2021 il phablet continuerà ad essere supportato. Quello che accadrà invece alla fine del prossimo anno non è ancora preventivabile. Non è detto, in ogni modo, che il supporto continui ancora, anche se con tempistiche ancora meno frequenti. Insomma tutti i possessori del device faranno bene a mettere in conto qualsiasi epilogo, per prepararsi (semmai) anche ad un cambio device nel caso in cui tengano particolarmente a cuore la questione aggiornamenti.