Sta iniziando a girare in queste ore il nuovo aggiornamento di maggio dedicato a tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy Note 8, almeno stando alle informazioni raccolte sabato mattina. Nonostante il device sia stato lanciato sul mercato diversi anni fa, le patch mensili sono costanti ed aiutano a migliorare settimana dopo settimana l’esperienza di utilizzo per il pubblico. Non è un caso che, sempre sulle nostre pagine, ad aprile vi abbiamo parlato di un altro pacchetto software per questo device ancora tanto popolare in Italia.

Quali novità arrivano con il nuovo aggiornamento di maggio sul Samsung Galaxy Note 8

A quasi quattro anni dal suo esordio sul mercato, tocca dunque concentrarsi sul firmware N950FXXUFDUE4, che suggerisce la disponibilità di un aggiornamento in grado di includere più di semplici miglioramenti della sicurezza. Tuttavia, come spesso avviene in questi casi e come è stato riportato da SamMobile, il produttore coreano ha deciso di non scendere nei dettagli attraverso il registro delle modifiche. Dunque, non aspettatevi particolari illuminazioni dal changelog di questo nuovo upgrade destinato ai Samsung Galaxy Note 8.

In queste ore, l’aggiornamento risulta disponibile solo in Germania, ma nel giro di pochi giorni dovremmo essere abilitati a toccarlo con mano anche in Italia e nel resto d’Europa. Più complessa la lettura a medio termine, al netto degli ultimi aggiornamenti. Dando uno sguardo allo storico di questo produttore, infatti è altamente probabile che il colosso asiatico decida di rimuovere il Samsung Note 8 dalla pianificazione trimestrale degli upgrade prima della fine di questo 2021.

Del resto, non molto tempo fa medesima sorte è toccata al Samsung Galaxy S8. Staremo a vedere quali indicazioni ci arriveranno nei prossimi giorni, ma è chiaro che ci aspetta uno scorcio iniziale di giugno molto interessante per chi si ritrova ancora oggi con un Samsung Galaxy Note 8.