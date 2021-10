Il Samsung Galaxy Note 8 è stato un dispositivo fondamentale per il colosso di Seul, data la chiamata a rassicurare i clienti che la serie Galaxy Note era sicura (per quanto successo con i casi di esplosione del Note 7, poi richiamato dal mercato). Il dispositivo ha funzionato molto bene, aiutando effettivamente il produttore asiatico a lasciarsi alle spalle lo sfortunato episodio.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy Note 8 è stato lanciato nel 2017, aveva ottime caratteristiche ed un design rinnovato. Il telefono era anche dotato di una doppia fotocamera, che era la tendenza dell’epoca, segnando un cambio di direzione cruciale per le ammiraglie dell’OEM. I modelli successivi sono poi migliorati sempre di più. Il colosso di Seul ha rilasciato solo due importanti aggiornamenti del sistema operativo Android per il dispositivo. Non era nell’elenco dei dispositivi Samsung che ottengono tre aggiornamenti Android: di conseguenza, il Samsung Galaxy Note 8 non ha ricevuto l’upgrade ad Android 10 con One UI 2.0. La società ha fornito quattro anni di aggiornamenti di sicurezza per il dispositivo, che in precedenza ha ricevuto un upgrade di sicurezza ogni singolo mese. Nell’ottobre dell’anno scorso il Samsung Galaxy Note 8 è stato abbandonato dal programma di aggiornamento mensile, passando a quello trimestrale. Da allora, il device ha ricevuto aggiornamenti di sicurezza ogni trimestre.

L’ultimo upgrade risale ad agosto 2021, che è stato anche l’ultimo che il telefono riceverà. Il colosso di Seul ha eliminato completamente il Samsung Galaxy Note 8 dal suo programma di aggiornamenti di sicurezza, il che vuol dire che non riceverà più aggiornamenti in futuro (a meno di casi eccezionali che richiedano l’intervento tecnico in questione). Il device ha fatto il suo tempo ormai: complimenti al produttore asiatico per aver fornito al telefono quattro anni di aggiornamenti di sicurezza (molti OEM non lo fanno).