Sarà il match Sampdoria Reggina di Coppia Italia ad occupare il prime time di Italia1 visto che Chicago Med 6 non va in onda oggi, 5 agosto. Il momento già annunciato la scorsa settimana è arrivato ma saranno in molti quelli che questa sera si piazzeranno davanti alla tv per seguire le vicende di infermieri e dottori di Dick Wolf trovando solo il primo turno di Coppa Italia in diretta dallo stadio Ferraris, cosa succederà a quel punto?

Chicago Med 6 non va in onda e i fan non potranno far altro che armarsi di pazienza e aspettare con ansia che la serie torni in onda proprio venerdì prossimo, 12 agosto. Per il pubblico di Italia1 non ci sono sconti perché Chicago Med non tornerà prima della prossima settimana ma quando lo farà andrà in scena con ben tre episodi: il 7, 8 e 9 dal titolo Il meglio è il nemico del bene, Padri e madri, figlie e figli e Ossessione.

Nei nuovi episodi, il dottor Charles assiste un paziente affetto da un disturbo di misidentificazione che lo costringe a misurarsi con un nemico ormai invisibile. Will cura una partecipante alla sperimentazione e teme che i suoi sintomi siano una reazione al farmaco. Natalie e Crockett scoprono che un paziente affetto da polmonite ha in realtà un cancro molto aggressivo che lo costringerà a sposare in fretta il suo compagno pur di coronare un amore prossimo alla fine.

Natalie trova sua madre a terra, priva di sensi, e chiama un’ambulanza. Alla donna viene diagnosticata un’insufficienza cardiaca. Crockett consiglia un intervento chirurgico, mentre Will le propone di assumere il suo farmaco sperimentale. Intanto, Maggie rivela a Sharon un doloroso segreto. Il resto lo scopriremo solo la prossima settimana quando Chicago Med 6 tornerà in onda nel prime time di Italia1.