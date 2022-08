I primi Big di Sanremo 2023 li svela Signorini. Sulle pagine del settimanale Chi, in edicola questa settimana, i primi nomi dei cantanti che si candidano per il Festival del prossimo anno. Ma non tutti saranno in gara.

Si legge infatti di un’indiscrezione che riguarda il rapper Fedez, forse sul palco del Teatro Ariston di Sanremo ma non in gara tra i Big. Del resto, con la partecipazione di Chiara Ferragni – sua moglie ed influencer molto apprezzata in Italia e nel mondo – il nome di Fedez almeno per una fugace apparizione sembra scontato.

Gianni Morandi è già stato confermato come co-conduttore al fianco di Amadeus. Dopo il terzo posto lo scorso anno con Apri Tutte Le Porte, Morandi torna protagonista sul palco dell’Ariston ma non in concordo. Riserbo massimo sui Big di Sanremo 2023 fronte direzione artistica. Sappiamo che Amadeus ha già iniziato ad ascoltare alcuni brani ma è decisamente troppo presto per avere conferme.

Annalisa, Al Bano, Tananai e Rocco Hunt i nomi che si leggono da Signorini, sul numero di Chi in edicola questa settimana. Se Annalisa ha già annunciato di essere a lavoro su un nuovo disco di inediti – che potrebbe quindi confermare la sua candidatura per il Festival di Sanremo 2023, appare assai improbabile la partecipazione di Tananai.

Seppur classificatosi all’ultimo posto l’anno scorso con Sesso Occasionale, è decisamente lui quello di cui si è parlato di più dallo scorso cast, colui che ha trasformato l’ultimo posto in classifica in una grande vittoria. Aveva ottenuto l’accesso tra i Campioni trionfando nel contest di dicembre dedicato alle Nuove Proposte e oggi è uno di quelli che registra sold out ovunque, al pari – se non meglio – di tanti colleghi Big.

Una seconda presenza al Festival? Potrebbe solo danneggiarlo: attenzione.