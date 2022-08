Quella che ci siamo lasciati alle spalle è stata forse la domenica peggiore nella storia della Serie A, almeno dal punto di vista televisivo, se pensiamo che oggi siano tutti alla ricerca di informazioni in merito al possibile rimborso di DAZN. Dopo aver evidenziato come guardare alcune partite della prima giornata, stando alle indicazioni fornite nei giorni scorsi a proposito di Verona-Napoli, in programma questo pomeriggio, ora tocca analizzare quanto avvenuto ieri. Se sabato le segnalazioni sono state sporadiche, infatti, ieri la tenuta della piattaforma è stata per tanti abbonati inaccettabile.

Ci sono i presupposti per un rimborso DAZN dopo i problemi di ieri? Facciamo chiarezza

Per esperienza personale, posso dire che i disservizi si sono concentrati soprattutto tra le 19 e le 22, a cavallo dei due blocchi di partite in programma ieri per la Serie A. Impossibile effettuare il login, con un messaggio di errore e continui tentativi, fino ad arrivare all’app che ha richiesto continuamente le credenziali, benché fossero state in precedenza memorizzate dagli utenti. Ad un certo punto, durante le sfide Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, DAZN ha fornito sui social dei link alternativi per guardare le partite. Anche in quel caso, da test che ho condotto “live”, ho registrato problemi subito dopo l’avvio dello streaming (riproduzione video bloccata, mentre l’audio andava correttamente).

A prescindere dal fatto che Salvini ed il PD siano insorti sui social, con tutto quello che ne potrà conseguire nei prossimi giorni, occorre ricordare che il rimborso di DAZN (un mese gratis da offrire a breve ai clienti) scatti in determinate condizioni. In particolare, si parla di indennizzo per il pubblico se, durante la visione di un evento, vengono registrate più di 3 disconnessioni. Occhio anche al caso in cui l’accesso a DAZN all’evento non dovesse andare a buon fine per più di cinque volte.

Infine, se ci fossero meno di tre interruzioni, ma con una durata complessiva superiore ai 270 secondi rispetto all’evento, allora l’abbonato avrà diritto al rimborso. Fate presente la vostra situazione all’assistenza, inviando prima possibile un messaggio email all’indirizzo help@dazn.com.