Salta per una settimana la messa in onda di Chicago Med 6. Il medical drama dell’universo di Dick Wolf si prepara a rimanere in panchina la prossima settimana per lasciare spazio alla Coppia Italia e, in particolare, al match che vedrà Sampdoria e Reggina contrapposte. I fan sono già sul piede di guerra visto che Chicago Med 6 rimarrà ferma ai box fino al prossimo 12 agosto momento in cui andranno in onda gli episodi 7, 8 e 9.

Negli episodi dal titolo Il meglio è il nemico del bene, Padri e madri, figlie e figli e Ossessione, Natalie dovrà gestire momenti di immensa paura. La donna trova sua madre a terra, priva di sensi, e chiama un’ambulanza e mentre Crockett le propone un intervento per la sua insufficienza cardiaca, Will le propone di entrare nel programma di sperimentazione del farmaco contro le cardiopatie ottenendo un sì come risposta.

Chicago Med 6 torna però stasera con tre nuovi episodi in cui ci sarà Halstead a tenerci con il fiato sospeso. A quanto pare il dottore è pronto a cambiare la sua vita facendo una scelta importante, quale? Intanto, il dottor Marcel e la dottoressa Manning mettono in gioco le loro carriere per salvare una ragazza con un brutto cancro. Il dottor Choi viene esasperato da un paziente che pretende la perfezione su se stesso. Maggie deve trovare un fegato per il piccolo Auggie.

Negli altri episodi della serata, Natalie riceve Anna, che le chiede di prendere la pillola senza sapere di essere già incinta. Ethan e Noah curano un medico che ha appena perso sua moglie, e scoprono che l’uomo aveva in mente un omicidio-suicidio riuscito solo a metà, cosa faranno a quel punto? Il dottor Choi riesce a trovare una soluzione per un paziente con un dolore cronico di cui nessun altro medico è riuscito a trovare la diagnosi giusta. Quando tutti sono pronti per il trapianto a Auggie, i servizi sociali non rilasciano il nullaosta e Maggie prende la decisione che aveva sotto gli occhi da sempre, dove prenderà il fegato?