Dopo il concerto al Lucca Summer Festival, è rimasto in regione per qualche giorno di relax. E non era solo. Justin Bieber e Hailey Baldwin a Firenze sono stati intercettati tra le strade del centro storico, alla ricerca di una gelateria dalla quale hanno acquistato un semplice gelato italiano.

La coppia è stata vista in strada mentre, mano nella mano, passeggiava con poca tranquillità e molta scorta. Bieber infatti non ha rinunciato ad avere con sé i bodyguard, ipotizzando (a ragione) che sarebbe stato sicuramente riconosciuto mentre era in compagnia di Hailey. E così è stato.

I due sono stati letteralmente assediati e seguiti dai fan nel corso della loro passeggiata serale ma hanno lasciato tutti a bocca asciutta. Non si sono fermati per foto e autografi, non un selfie e pochi gli scatti rubati. La sicurezza teneva tutti a debita distanza e Justin Bieber e Hailey Baldwin a Firenze sono riusciti a camminare speditamente per portare a termine la missione di assaporare semplicemente un buon gelato artigianale.

Justin Bieber e la sindrome di Ramsay Hunt

Il concerto in Italia, per Bieber è stato il primo dopo l’interruzione del tour mondiale. L’artista è stato costretto a cancellare alcuni spettacoli a causa della malattia. Sui social ha parlato di paralisi facciale dovuta alla sindrome di Ramsay Hunt.

“Ho la sindrome di Ramsay Hunt, dovuta a un virus che attacca il nervo del mio orecchio e i miei nervi facciali causando la paralisi del volto. Come potete vedere, quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesco a muovere la narice. Tutta questa parte della mia faccia è paralizzata“, le sue parole sui social per scusarsi con i fan e comunicare la necessità di cancellare alcuni appuntamenti del Justice World Tour.

Adesso per l’artista, il peggio è passato. O almeno: è giunto il momento di tornare sul palco.