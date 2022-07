Justin Bieber in concerto a Lucca stasera: l’artista è atteso in città per la performance in occasione del Lucca Summer Festival. Il concerto si terrà presso le Mura di Lucca, in viale Carducci. Sono ancora disponibili una manciata di biglietti per consentire agli ultimi ritardatari di poter assistere allo spettacolo dell’artista che oggi riprende ufficialmente il Justice World Tour dopo lo stop causa malattia.

Biglietti per Justin Bieber in concerto a Lucca stasera

Mancano solo poche ore al concerto di Justin Bieber a Lucca e sono ancora disponibili pochissimi biglietti, in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.

Un biglietto per il posto in piedi costa 74,75 euro; un posto nel settore della Pit Area – Posto in piedi costa invece 89,70 euro e consente di assistere all’evento da un’area riservata, la più vicina al palco. Sono esauriti i biglietti per la tribuna laterale numerata.

L’apertura porte è attesa alle ore 14.00 ma Justin Bieber si esibirà dalle ore 21.30. Di seguito gli orari nel dettaglio:

14:00 Apertura porte

19:30 Mara Sattei live – opening act

20:20 Rkomi live – opening act

21:30 Justin Bieber in concerto al Lucca Summer Festival

La durata del concerto di Justin Bieber

Quanto dura il concerto di Justin Bieber a Lucca? Due opening act si esibiranno prima di lui, due artisti italiani che negli ultimi mesi hanno fatto molto parlare di sé, imponendosi nelle classifiche di vendita. Stiamo parlando di Mara Sattei e di Rkomi.

I due saranno in concerto per circa 40 minuti stasera e si esibiranno prima di Justin Bieber. L’esibizione di Mara Sattei è prevista alle ore 19.30. Alle 20.20 sarà poi il turno di Rkomi, in concerto come opening act di Justin Bieber, che salirà invece sul palco alle ore 21.30.

Le esibizioni degli opening act non andranno ad intaccare la durata del concerto di Justin Bieber, che resta confermata intorno alle 2 ore.

La scaletta di Justin Bieber in concerto a Lucca stasera

Somebody

Hold On

Deserve You

Holy

Where Are U Now

What Do You Mean?

Yummy

Hold Tight

Love Yourself

Off My Face

Confident

All That Matters

Honest

Sorry

Love You Different

As I Am

Ghost

Lonely

2 Much

Intentions

Attention

Boyfriend

Baby

Peaches

Anyone