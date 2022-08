La notizia che tutti temevano e si aspettavano è arrivata: The Flash cancellata. La serie che ha tenuto le redini dell’Arrowverse dalla dipartita di Oliver e di Arrow, andrà dritta dritta verso il gran finale con la nona stagione già confermata. In molti si aspettavano già la notizia della cancellazione e l’annuncio di fine riprese a marzo aveva fatto il resto.

Adesso la conferma è ufficiale perché proprio The CW Network e Warner Bros. Television hanno annunciato che The Flash si concluderà dopo la sua nona stagione e un totale di 13 episodi. Questo segna la fine di un’era per The CW; The Flash è diventato immediatamente uno degli spettacoli più visti della rete al suo debutto nel 2014 e da allora è rimasta una delle serie più popolari della rete e le cose sono ‘migliorate’ con la fine di Supernatural ormai due anni fa.

The Cw è pronta a voltare pagina rinunciando al mondo degli eroi che per anni ha occupato il suo palinsesto prendendo di fatto il posto dei popolari family drama che avevano reso grande la rete. Lo showrunner di The Flash Eric Wallace ha subito dichiarato:

“Nove stagioni! Nove anni di salvataggi a Central City mentre il pubblico è stato accompagnato in un viaggio emozionante pieno di cuore, umorismo e spettacolo. Ora Barry Allen ha raggiunto il cancello di partenza per la sua ultima gara. Così tante persone straordinarie hanno regalato il loro talento, tempo e amore per dare vita a questo meraviglioso spettacolo ogni settimana. Quindi, mentre ci prepariamo a onorare l’incredibile eredità dello spettacolo con il nostro entusiasmante capitolo finale, voglio ringraziare il nostro cast fenomenale, gli sceneggiatori, i produttori e la troupe che negli anni hanno contribuito a rendere The Flash un’esperienza indimenticabile per il pubblico di tutto il mondo”.

In molti si aspettavano l’annuncio del finale già agli upfronts di maggio ma così non è stato. In quel frangente è toccato a RIverdale e così i fan hanno sperato ancora almeno fino a poco fa. Adesso non ci rimane che capire se questo largo anticipo nell’annuncio permetterà agli sceneggiatori di regalarci un’ottima stagione finale oppure no.