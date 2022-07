Ci sono segnalazioni, in queste ore, che lasciano pensare al ritorno della catena incentrata sul concorso Amazon per prodotti restituiti. A conti fatti, si tratta della medesima minaccia che abbiamo preso in esame sul nostro magazine poche settimane fa, con la concreta possibilità che possa arrivare anche sui vostri device nelle prossime ore. Come stanno le cose? Proviamo a fare il punto della situazione, con alcuni segnali che ho avuto modo di cogliere sui social nella giornata di venerdì per il pubblico italiano. Soprattutto per chi utilizza WhatsApp.

Riscontri sul concorso Amazon per prodotti restituiti: la truffa torna su WhatsApp a fine luglio

Cosa sappiamo ad oggi sul sul concorso Amazon per prodotti restituiti? La truffa, effettivamente, pare aver preso piede nuovamente su Facebook e WhatsApp, stando anche ad alcuni post che risultano visibili sui social da alcune ore a questa parte. Sostanzialmente, vi arriva il solito messaggio di sempre, con un link esterno che vi darà la sensazione di poter ottenere prodotti in regalo direttamente dallo store. Insomma, per gli utenti meno esperti un’occasione irripetibile, che come sempre avviene in questi casi nasconde una sorpresa poco piacevole.

Alla fine del percorso indicato nella pagina web di atterraggio, infatti, vi verrà richiesto un piccolo contributo. Necessario per ottenere il prodotto omaggio. Nel momento in cui fornirete i dati della vostra carta di credito, aspettatevi di vedere prosciugato il credito nel giro di poche ore. Lo stesso, ovviamente, vale per un conto o qualsiasi altro metodo di pagamento. Ormai il modus operandi dei truffatori è noto e la minaccia di oggi certo non rappresenterà un’eccezione sotto questo punto di vista.

Anche a voi, in queste ore, è arrivata la catena sul concorso Amazon per prodotti restituiti? Fateci sapere, considerando che, da quello che mi risulta, la truffa appare più calda che mai.