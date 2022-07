La trama di Sanditon 2 entra nel vivo con il secondo appuntamento su Sky Serie, previsto il 27 luglio in prima serata: si tratta degli episodi centrali della stagione, che si concluderà la settimana successiva.

Sanditon 2 è composta infatti da soli sei episodi, che Sky Serie ha programmato a partire dal 20 luglio, due a sera in prima visione assoluta per l’Italia: una stagione più breve della prima, che invece ne contava otto.

Con gli episodi 3 e 4 di Sanditon 2 la protagonista Charlotte, interpretata da Rose Williams, inizia a riaprirsi all’amore dopo il lutto per la morte di Sidney (l’attore Theo James ha lasciato la serie dopo la prima stagione). Ecco le trame degli episodi in onda il 27 luglio dalle 21.10 sul canale 112 di Sky.

Charlotte è divisa fra le attenzioni del Colonnello Lennox e una certa curiosità verso il Signor Colbourne. Esther deve affrontare il ritorno di Clara.

Lady Denham organizza la sua annuale festa in giardino, invitando tutta la gente che conta. Intanto Alison sente che il Capitano Carter sta per farle una proposta importante.

La programmazione di Sanditon 2 terminerà il 3 agosto con un finale di stagione piuttosto divisivo, criticato dalla stessa protagonista della serie: l’appuntamento conclusivo è composto dagli ultimi due episodi, il quinto e il sesto, ma il period drama proseguirà con una terza stagione nel 2023. Sanditon 2 è disponibile, oltre che on demand su Sky, anche in streaming su Now.

