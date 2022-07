Dal 20 luglio Rose Williams torna a vestire i panni di Charlotte Heywood in Sanditon anche in Italia, con la nuova stagione in prima tv su Sky Serie e in streaming su Now. Ma chi è la giovane attrice che interpreta l’eroina del romanzo incompiuto di Jane Austen?

Rose Williams, classe 1994, è figlia di una costumista e di un giardiniere. Dopo gli studi di recitazione, il primo ruolo importante nella sua carriera è arrivato a soli vent’anni, quando è stata chiamata ad interpretare la principessa Claudia di Valois nella seconda stagione della serie televisiva Reign.

Rose Williams è apparsa nello stesso ruolo anche nelle due stagioni successive della serie di CW, ambientata nella Francia del 1557 e dedicata alla Regina di Scozia Maria Stuarda. Sempre nel 2014, l’attrice ha fatto un’apparizione in un episodio dello storico medical drama inglese Casualty, mentre l’anno successivo ha visto il suo debutto cinematografico con il film Chicken, per la regia di Joe Stephenson. Sempre sul grande schermo, è stata nel cast di A Quiet Passion di Terence Davies nel 2016 e in Changeland, regia di Seth Green, nel 2019.

La carriera televisiva di Rose Williams è proseguita dopo Reign con 7 episodi della serie inglese The Race – Corsa mortale, ma probabilmente il pubblico italiano la ricorderà soprattutto ne I Medici, la serie dedicata all’ascesa della casata fiorentina durante il Rinascimento: nelle stagioni 2 e 3 del period drama, ha interpretato il ruolo di Caterina Sforza.

Ma senza dubbio Rose Williams deve oggi la sua popolarità a Sanditon, serie di ITV ispirata all’omonimo romanzo e ambientata durante l’età della reggenza: nei panni di Charlotte Heywood, volitiva giovane donna della piccola nobiltà di campagna, Williams incarna la classica eroina austiniana che si fa strada in una società non pronta all’emancipazione femminile. La serie, inizialmente cancellata dopo la prima stagione, è stata poi rinnovata per due ulteriori capitoli in seguito alla vibrante protesta del pubblico.

Continua a leggere su optimagazine.com