L’addio di Theo James a Sanditon 2 ha lasciato l’amaro in bocca a quanti si sono spesi per il rinnovo della serie inglese, inizialmente cancellata da ITV e poi rinnovata per due stagioni solo dopo una vigorosa protesta del pubblico (e soprattutto dopo il clamoroso successo di drammi in costume come Bridgerton). James aveva impersonato l’eroe romantico della prima stagione, ma ha deciso di lasciare la serie per dedicarsi a due progetti di HBO, Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife cancellata dopo una sola stagione e l’imminente The White Lotus: Sicily.

Sanditon 2, attualmente in onda su Sky Serie ogni martedì in prima serata e in prima visione, ha dunque dovuto rinnovare il cast, almeno in parte, aggiungendo una serie di new entry e creando le premesse per una nuova storia d’amore che facesse da fulcro all’intero racconto. Per la protagonista Rose Williams, questo cambiamento si è rivelato sia triste da affrontare che foriero di nuove energie, come ha raccontato a Hello! Magazine.

Parlando di Sanditon 2, Williams ha accolto con entusiasmo le novità della stagione, nonostante il rammarico per la fuoriuscita di Theo James e di altri volti che non sono tornati nel cast del period drama.

Voglio dire, è triste non avere anche altri personaggi, come Alex Roach, che interpreta Diana e l’adorabile giovane Stringer. Il fatto che non siano tornati, è triste ma allo stesso tempo sono fortunata a poter lavorare con questo bellissimo e nuovo ensemble con una nuova energia. Abbiamo anche girato in molte nuove location. Mi sento così fortunata. Ben [Lloyd-Hughes] è così incoraggiante e ha un grande senso dell’umorismo. Eloise [Webb] è così vivace. Mi sono davvero piaciute tutte le nostre cose a Herrick Park (una delle location della serie, nda). Assolutamente meraviglioso.

In Italia Sanditon 2 è disponibile on demand su Sky e in streaming su Now. La terza stagione, annunciata come l’ultima, è attesa all’inizio del 2023 nel Regno Unito e negli Stati Uniti, successivamente in Italia.

