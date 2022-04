Sanditon 2 è andata in onda tra marzo e aprile nel Regno Unito e negli Stati Uniti con 6 nuovi episodi attesissimi dal pubblico – che fino a un anno fa temeva la cancellazione definitiva della serie – ma anche deludenti nel finale di stagione.

La conclusione di Sanditon 2 ha lasciato interdetta anche la protagonista Rose Williams, interprete dell’eroina nata dalla penna di Jane Austen nell’omonimo romanzo incompiuto: la scelta di Charlotte Heywood nell’ultimo episodio della stagione è qualcosa con cui l’attrice ha dovuto fare i conti con una certa difficoltà, perché non ha condiviso ciò che gli sceneggiatori le hanno riservato.

Attenzione Spoiler!

Nell’ultimo episodio di Sanditon 2 Charlotte, dopo aver lavorato per l’intera stagione come istitutrice per Colbourne per garantirsi un’indipendenza, ha annunciato il suo fidanzamento con un contadino, lasciando tutti senza parole al ricevimento per il matrimonio di sua sorella. Dopo aver affrontato la morte di Sidney Parker (Theo James ha lasciato la serie per due nuove produzioni di HBO Max) Charlotte aveva ritrovato l’amore con il tormentato Alexander Colbourne, ma dopo che lui l’ha respinta ha finito per fidanzarsi, chiaramente senza convinzione, con il bonario Ralph Starling.

Commentando il finale di Sanditon 2 a PBS Masterpiece, Rose Williams ha spiegato di aver avuto difficoltà ad interpretare la scena dell’annuncio del fidanzamento perché le suonava come un passo indietro rispetto al percorso intrapreso dal personaggio in questa stagione, quasi una rinuncia agli ideali di Charlotte.

Ho trovato molto difficile girare perché non mi piaceva la sua decisione. Mi sentivo come se non riuscissi a credere che lo stesse facendo. Questo è così lontano da ciò che volevo per il personaggio da pensare: “Queste parole…”. Ho trovato molto difficile dire quelle battute – riuscivo a malapena a dire le parole – perché mi sentivo così frustrata per questa ragazza. Perché hai fatto questo? Hai lavorato così duramente per creare questa indipendenza e ora hai ceduto. Cosa stai facendo? È così che mi sono sentita. Penso Charlotte sappia che non è giusto per lei e che i suoi amici penseranno e reagiranno in modo negativo, perché non è la cosa giusta per lei. Ecco perché non l’ha detto a nessuno. Penso che si senta profondamente a disagio, e ha lanciato la bomba all’ultimo minuto, e vuole solo che appaia un buco nel terreno e che la inghiotta.

Il finale aperto di Sanditon 2 è solo un ponte per la terza stagione, già rinnovata insieme alla seconda da ITV e PBS: Rose Williams tornerà nei panni di Charlotte Heywood nella località balneare di Sanditon per un nuovo capitolo, e chissà che questo non possa cambiare le sorti del personaggio.

