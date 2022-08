Sanditon 3 sarà l’ultima stagione, che chiude un percorso travagliato per la serie. Nel 2019 il format era stato archiviato da ITV dopo una sola stagione, ma la protesta vibrante del pubblico e il ritorno in auge del genere period drama (dovuto soprattutto al successo sorprendente di Bridgerton) ha spinto la rete a rinnovarla per due ulteriori stagioni. Già la prima stagione, dopo un paio di episodi, aveva esaurito i rifermenti al romanzo incompiuto di Jane Austen, diventando autonoma nella sceneggiatura e proseguendo per la sua strada nelle stagioni successive.

Sanditon 3 è stata girata in continuità con la seconda stagione, sfruttando la produzione in corso, ed è stato annunciato che il terzo capitolo debutterà su Britbox e Masterpiece PBS all’inizio del 2023. Ciò vuol dire che arriverà in Italia pochi mesi dopo, come accaduto con la seconda stagione che ha debuttato a luglio su Sky Serie e si è conclusa con gli ultimi episodi il 3 agosto.

Lo sceneggiatore di Sanditon 3 Justin Young ha recentemente parlato con Express.co.uk confermando che la stagione è sostanzialmente già pronta, ma resterà nel cassetto fino all’uscita fissata per la primavera del 2023.

Tutto quello che posso dire è che uscirà il prossimo anno, ed è una cosa divertente perché penso che l’attesa sia molto frustrante per i fan. Lo capisco totalmente. Sanno che stata girata. Sanno che lo abbiamo sui nostri dischi rigidi e sanno che l’episodio finale della terza stagione è completo (…) so che lo vorrebbero vedere ora, ma ne vale davvero la pena, spero.

Lo sceneggiatore di Sanditon 3 ha anche aggiunto che i produttori staranno molto attenti a quante anticipazioni far trapelare sulla nuova stagione, visto che “i nostri fan sono molto astuti” e “non vogliamo che indovinino troppo di cosa accadrà“, cosa già accaduta con il trailer della seconda stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com