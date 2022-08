Con il finale di Sanditon 2 termina anche in Italia la programmazione della seconda stagione del period drama liberamente ispirato al romanzo omonimo e incompiuto di Jane Austen. La serie di ITV creata da Andrew Davies, distribuita in streaming da Britbox e Masterpiece la scorsa primavera, conta appena 6 episodi, i cui ultimi due sono in onda il 3 agosto su Sky Serie, canale 112 di Sky, in prima visione assoluta per l’Italia.

Il finale di Sanditon 2 ha lasciato l’amaro in bocca a tanti seguaci della serie, compresa la protagonista Rose Williams, che incarna l’eroina austiniana Charlotte Heywood: l’attrice ha dichiarato di non riconoscersi nella scelta finale del suo personaggio, che presenta agli amici il nuovo fidanzato lasciando tutti di stucco, e di aver addirittura avuto difficoltà a pronunciare le sue battute nel finale di stagione. C’è da dire che la conclusione, per molti amara, della storia, non è definitiva, in quanto il period drama britannico è già stato rinnovato per un terzo capitolo, che sarà anche l’ultimo.

Ecco le trame del finale di Sanditon 2 per gli episodi 5 e 6, in onda mercoledì 3 agosto su Sky Serie a partire dalle 21.10.

Lady Denham scopre la strategia disonesta del Colonnello Lennox. Alison decide di lasciare Sanditon. Georgiana prende una decisione per il suo futuro.

Gli effetti personali di Sidney vengono restituiti e Georgiana scopre alcune verità scioccanti. Esther e Charlotte pensano al loro futuro.

Il finale di Sanditon 2 è disponibile, oltre che in prima serata su Sky Serie, anche on demand su Sky e in streaming su Now. La terza stagione della serie, composta da sei episodi, non arriverà prima del 2023.

