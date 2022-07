Il comparto fotocamera degli iPhone 14 sta dando qualche grattacapo ad Apple. Questo si evince da una serie di tweet dell’analista Kuo pubblicati in queste ore. La catena di produzione di una specifica unità sarebbe in difficoltà per quanto riguarda un fornitore, anche se poi ci sarebbe un possibile rimedio alle difficoltà in corso.

Ricostruiamo quanto venuto fuori grazie ad un’indagine di Kuo. Un obiettivo particolare di uno degli iPhone 14 in arrivo avrebbe mostrato dei seri problemi qualitativi per alcune crepe nel suo rivestimento. L’unità sarebbe prodotta dal fornitore Genius. Quest’ultimo partner è da considerarsi come “recente” per l’azienda di Cupertino, perché individuato come piano B a seguito dei ritardi di produzione di uno storico collaboratore come Largan. Come a dire, nonostante il rimedio scovato per non fermare la catena di montaggio dei prossimi melafonini, c’è stato un ulteriore e imprevedibile ostacolo.

C’è da aspettarsi dunque un ritardo nella produzione degli iPhone 14, dopo quanto scritto da Kuo? L’analista sembra abbastanza tranquillo nonostante l’ultimo imprevisto. Siamo ancora in luglio e magari a circa due mesi dal lancio commerciale dei nuovi melafonini di fine settembre. L’esperto ritiene che Genius supererà i problemi tecnici relativi alle sue componenti in 1 mese o al massimo 2. Allo stesso tempo, il fornitore storico Largan potrà colmare le mancanze del fornitore individuato in un secondo momento, almeno nella prima fase di commercializzazione.

Stando a quanto riferito da Kuo negli ultimi tempi, i problemi di produzione per gli iPhone 14 sono stati tanti e diversi. Se tutto dovesse comunque filare liscio per Apple, senza impatti sulla produzione, sarebbe di certo merito di una strategia volta a distinguere molto i fornitori e evitare qualsiasi dipendenza esclusiva da qualche partner.

One more quality issue. My latest survey indicates one of Genius's iPhone 14 rear lenses likely suffered from coating-crack (膜裂) quality issues. Apple had transferred about 10 million lens orders to Largan from Genius to avoid affecting iPhone 14 shipments. https://t.co/CsQtmHLZjy — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 27, 2022

