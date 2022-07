La bomba è stata lanciata e ora non sono pochi a chiedersi come disdire l’abbonamento Amazon Prime. La notizia dell’aumento del costo annuale dell’abbonamento al servizio da 36 a 49,90 euro non ha lasciato indifferenti. In molti non vogliono sentire ragioni e al cospetto di un rincaro così importante, l’unica decisione ammessa è quella di annullare la registrazione.

Come si procede

Ecco quali sono tutti gli step (in realtà pochi) che consentono di disdire Amazon Prime nell’immediato. La prima cosa da fare è quella di visitare la pagina dedicata proprio all’ iscrizione ad Amazon Prime personale. Naturalmente, se non già autenticati nello store, bisognerà effettuare il login con il proprio account. Una volta dentro la piattaforma, bisognerà cliccare su Gestisci Iscrizione in alto a destra. A questo punto, la voce da scegliere sarà quella “Aggiorna, cancella e altro“, quindi l’operazione si concluderà cliccando sul bottone “Termina l’iscrizione“.

C’è da far notare che nel momento in cui si chiederà di annullare l’abbonamento Amazon Prime, quest’ultimo non terminerà subito ma i benefici dell’abbonamento potranno essere sfruttati fino al naturale termine del servizio, ovvero il giorno del mese in cui si rinnova di solito proprio l’iscrizione o la data relativa ad un abbonamento appunto annuale.

Alternativa possibile

Se non si è del tutto certi di voler disdire Amazon Prime si potrebbe prendersi del tempo per decidere e fare in modo che 3 giorni prima di un rinnovo si riceva una mail di alert. In pratica, si potrebbe ancora pensare se sobbarcarsi o meno il rincaro ma essere certi di non vedersi comunque confermata una nuova sottoscrizione fra qualche giorno, settimana o anche mese. Magari non a caldo, ma ponderando bene le proprie necessità, la scelta finale potrebbe essere anche diversa da quella pensata in un primo momento.

Continua a leggere su optimagazine.com