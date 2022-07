Arriva The Flash 7 su Italia1. Dopo una lunga attesa, il velocista scarlatto si prepara a tornare al suo posto, nel pomeriggio della rete giovane di casa Mediaset dopo la chiusura delle reti Mediaset Premium e una vita passata in panchina. La corsa riparte dagli episodi inediti della settima stagione continueranno con quelli dell’ottava ma ogni buona notizia lascia sempre spazio ad una cattiva ovvero al fatto che Italia1 ha deciso di piazzare la serie al sabato pomeriggio.

Non solo The Flash 7 andrà in onda due anni dopo la messa in onda americana ma lo farà proprio nel clou del periodo estivo (siamo ormai ad un passo dal mese di agosto) come se non bastasse lo farà ad un orario davvero complicato ovvero nel primo pomeriggio. Come sempre le polemiche non mancano mai ma chi sta seguendo il sabato di Italia1 sa bene che stanno già andando in onda altre serie DC/The Cw e, in particolare, in prima serata va in onda Superman & Lois e in seconda tocca a Batwoman 2.

L’appuntamento con The Flash 7 su Italia1 è fissato per sabato 30 luglio con i primi quattro episodi della serie, una vera e propria maratona che terrà impegnati gli irriducibili dalle 14.20 fino alle 18.00 per un totale di quasi quattro ore. La programmazione andrà avanti per tutto il mese di agosto visto che la settima stagione lascerà il posto all’ottava per un totale di 18 episodi la prima e 20 la seconda, siamo sicuri che andranno in onda tutti?

Secondo le prime anticipazioni dei palinsesti sembra che l’ottava stagione prenderà il via il 27 agosto e questo significa che i suoi episodi ci terranno compagnia a cavallo con l’autunno, un periodo più consono per la messa in onda, questo è certo.