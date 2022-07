Superman e Lois su Italia1 insieme a Batwoman. Da una parte la notizia ha già fatto contenti i fan delle due serie DC/The CW ma dall’altra ha acceso la polemica. Ancora una volta la rete giovane di casa Mediaset ha toppato mettendo insieme una programmazione che non farà bene agli ascolti delle due serie perché una andrà in onda troppo presto mentre l’altra ad un orario improponibile.

Da sabato 16 luglio debutta in prima serata su Italia 1, “Superman e Lois“, la serie in prima visione assoluta che racconta la storia d’amore tra Clark Kent e Lois Lane, rispettivamente interpretati da Tyler Hoechlin (Teen Wolf) ed Elizabeth Tulloch (Grimm). Dopo aver riscosso grande successo di pubblico e critica nonché una tripla stagione, il nuovo capito della saga ambientata nell’Arrowverse finalmente arriva anche in Italia e, in particolare, nel prime time della rete giovane di casa Mediaset.

Proprio questo è quello che fa dubitare un po’ dei risultati che la serie potrà portare a casa: chi guarderà gli episodi di Superman e Lois al sabato sera? La collocazione fa storcere il naso ai fan che, come se non bastasse, avranno modo di vedere Batwoman 2 finalmente in chiaro, ma con quale collocazione? I nuovi episodi andranno in onda proprio subito dopo Superman e Lois e quindi a mezzanotte inoltrata il sabato sera.

In particolare, i primi due episodi sono previsti per le 00.20 di sabato 16 luglio e questo significa che andranno avanti fino alle 2 del mattino. L’unica nota positiva in questa storia è che le due serie, dopo la messa in onda in chiaro su Italia1, saranno disponibili su Mediaset Play di volta in volta permettendo così, a chi non lo avesse ancora fatto, di recuperare i nuovi episodi.