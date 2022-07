Al via la prevendita dei biglietti per Ultimo a San Siro nel 2023. Due le tappe in programma allo Stadio Meazza di Milano per il cantautorap più giovane di sempre ad esibirsi in concerto negli stadi italiani. I due nuovi appuntamenti meneghini sono quelli in programma per il 17 e per il 18 luglio del prossimo anno, ma Ultimo si esibirà anche “in casa”. Lo stadio Olimpico di Roma lo accoglierà il 7 e l’8 luglio.

600.000 biglietti venduti nel tour sold out negli stadi nel 2022 e 60.000 presenze al concerto-evento al Circo Massimo di Roma: la favola di Ultimo continua con quattro nuovi appuntamenti negli stadi di Roma e di Milano, pronti ad accoglierlo sul palco il prossimo anno.

I biglietti per Ultimo a San Siro nel 2023 e allo Stadio Olimpico di Roma sono disponibili in prevendita da martedì 26 luglio dalle ore 14.00 solo online su TicketOne.it e via call center; dalle ore 11.00 di domenica 31 luglio i biglietti per le 4 date del 2023 saranno acquistabili anche nei punti vendita abituati.

Prezzi biglietti per Ultimo a San Siro nel 2023

I prezzi dei biglietti per Ultimo a San Siro nel 2023 disponibili a breve.

I concerti di Ultimo nel 2023

7 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA

8 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA

17 LUGLIO – SAN SIRO – MILANO

18 LUGLIO – SAN SIRO – MILANO

