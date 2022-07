Al via la prevendita dei biglietti per Ultimo all’Olimpico nel 2023. L’artista si esibirà in 4 nuovi concerti il prossimo anno, due a Milano e due a Roma. Prevendite al via per tutti e quattro gli show.

La favola continua e la tournée di Ultimo negli stadi prosegue. Sono quattro i live annunciati nel corso dell’ultimo concerto del 2022, allo Stadio San Siro di Milano e proprio questa sarà una delle location che l’artista toccherà il prossimo anno con il nuovo tour.

Si parte il 7 e l’8 luglio 2023, quando Ultimo si esibirà in concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Il 17 e il 18 luglio 2023 sarà invece dal vivo allo Stadio San Siro di Milano.

I biglietti per Ultimo all’Olimpico nel 2023 e allo Stadio San Siro di Milano sono disponibili in prevendita da martedì 26 luglio dalle ore 14.00 solo online su TicketOne.it e via call center; dalle ore 11.00 di domenica 31 luglio i biglietti per le 4 date del 2023 saranno acquistabili anche nei punti vendita abituati.

Prezzi biglietti per Ultimo all’Olimpico nel 2023

I prezzi dei biglietti per Ultimo all’Olimpico nel 2023 disponibili a breve.

I concerti di Ultimo nel 2023

7 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA

8 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA

17 LUGLIO – SAN SIRO – MILANO

18 LUGLIO – SAN SIRO – MILANO

