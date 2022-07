C’è in ballo anche il nuovo pieghevole Xiaomi Fold 2. Per quanto proprio dietro l’angolo ci siano i Samsung Galaxy Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 con la loro presentazione il prossimo 10 agosto, anche il produttore cinese sta preparando la sua seconda generazione di dispositivi foldable. Oggi 25 luglio, grazie alla certificazione TENAA appena compiuta proprio per il dispositivo, ecco che possiamo dettagliare alcuni aspetti dell’esemplare pure atteso.

Lo Xiaomi Mix Fold 2 (etichettato con il numero di modello 22061218C) avrà 12 GB di RAM. Questo si evince dalla certificazione appena resa nota. Per quanto riguarda i tagli di memoria interna questi dovrebbero essere due ossia da 512 GB o 1 TB, lasciando così ampia scelta ai futuri possessori del dispositivo.

Come sempre, i dati emersi da una certificazione TENAA non sono molti, ma dello Xiaomi Mix Fold 2 sono emersi altri dettagli nel corso delle ultime settimane. Il dispositivo pieghevole dovrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 8+ Gen 1 e dovrebbe pure supportare la ricarica rapida da 67 W (non è invece nota la capacità della batteria). Per quanto riguarda l’elemento chiave dei display, secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station, sia il display interno che quello esterno del Mix Fold 2 si aggiorneranno a 120Hz. Le ratio degli schermi dovrebbero essere, rispettivamente, 10.3:9 e 21:9 per il pannello più esteso interno e quello più piccolo esterno.

Non sappiamo esattamente quando lo Xiaomi Mix Fold 2 potrebbe fare capolino sul mercato. Vista la certificazione TENAA commentata oggi, il rispettivo lancio potrebbe non tardare per la fine dell’estate o al massimo l’inizio dell’autunno. La collocazione temporale dell’uscita dovrebbe non essere così lontana anche perché influenzata dal via alle vendite dei pieghevoli Samsung previsto per fine agosto. Di certo non si vorrà lasciare per così tanto tempo campo libero al diretto concorrente.

