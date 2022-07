Daredevil Born Again è senza dubbio la novità più allettante annunciata durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego. Charlie Cox tornerà a vestire i panni dell’avvocato di Hell’s Kitchen Matt Murdock in una sorta di revival. La serie originale, infatti, Daredevil, è stata prodotta dal 2015 al 2018 per un totale di tre stagioni, prima che Netflix la cancellasse – una mossa che coincide con la fine dell’accordo tra la piattaforma di streaming e la Disney.

Ora con Daredevil Born Again, il diavolo di Hell’s Kitchen torna a fare il giustiziere notturno. La serie avrà 18 episodi e dovrebbe arrivare su Disney+ entro il 2024 (non c’è ancora una data precisa). Il personaggio di Matt Murdock era già apparso in un cameo lo scorso anno nel film Spider-Man: No Way Home.

Le novità non finiscono qui ovviamente. Durante il panel è stato mostrato un nuovo trailer di She-Hulk, la serie tv con Tatiana Maslany nei panni dell’avvocatessa Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo apparirà nello show). Nel video mostrato al Comic-Con, vediamo l’eroina confrontarsi con alcuni volti familiari: Emil Blonsky/Abomination, interpretato di nuovo da Tim Roth de L’incredibile Hulk, una visita molto speciale da Wong (Benedict Wong) dei film di Doctor Strange e infine un brevissimo cameo di Charlie Cox nei panni di Daredevil.

La Fase 5 del MCU proseguirà con Loki 2 e lo spin-off di Hawkeye incentrato sul personaggio di Echo, entrambi in arrivo nell’estate 2023.

Grande attesa anche per la serie Secret Invasion, che dovrebbe essere inclusa nella Fase 6, e vede come protagonista Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn di Captain Marvel nei panni dello Skrull mutaforma di nome Talos. Il progetto, basato sull’omonimo crossover Marvel Comics del 2008, segue una setta di Skrull che si sono infiltrati tra gli esseri umani. Nel cast anche Emilia Clarke e Olivia Colman.

