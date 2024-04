Il mondo Marvel è in lutto. Ray Chan, scenografo che collabora da molti anni con gli Studios, è morto a 56 anni.

Famoso in tutto il mondo per aver lavorato a blockbuster multimilionari come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame e che aveva da poco concluso il suo impegno per Deadpool & Wolverine.

Ryan Reynolds, che nella pellicola interpreta Deadpool ha definito Chan “una forza creativa”, al pari di quella degli sceneggiatori “Ha costruito questi mondi da zero, e lo ha fatto nei modi più collaborativi e inclusivi. Ray era impareggiabile” ha dichiarato Raynolds a Deadline.

La perdita di Ray è devastante per tutti noi che abbiamo lavorato su Deadpool e Wolverine. Ray ha fatto molto di più che progettare il mondo del nostro film: illuminava il mondo intorno a lui. Davvero, chiunque abbia conosciuto Ray, o abbia avuto la fortuna di collaborare con lui come abbiamo fatto noi, ha sperimentato la sua gentilezza: una persona, calorosa, tenacemente devota e instancabilmente stimolante – Ray ha lavorato e vissuto con un’umanità gioiosa e contagiosa, che è molto rara in questo ambiente. Ci mancherà profondamente ma sarà ricordato per sempre. Shawn Levy, sceneggiatore e regista di Deadpool & Wolverine

