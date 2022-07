Purtroppo sito e app Unicredit non funzionano in questo weekend di luglio per tutti i clienti. Ci sono delle vistose anomalie per l’home banking dell’istituto, partite nella giornata di ieri ma ancora di scena oggi domenica 24 luglio. Meglio dunque fare il punto della situazione, anche per chiarire quale sia il principale canale di assistenza al quale rivolgersi proprio in questi casi.

Come già riferito, sito e app Unicredit non funzionano oggi come nel pomeriggio di ieri, sabato 23 luglio. Solo poche ore fa c’è stato un picco di un centinaio di segnalazioni di utenti alle prese con problemi seri come il mancato accesso alla piattaforma di home banking e ancora con rallentamenti di vario tipo. Un down più limitato si è verificato nella notte, come riporta anche Downdetector. Ancora, le testimonianze di errori non mancano neanche in questa domenica. In molti caricano solo pagine vuote, al posto di quelle contenenti le informazioni sui propri conti e i ripetuti tentativi non mitigano per nulla la situazione.

Come comportarsi quando sito e app Unicredit non funzionano proprio come in queste ore? Il numero di assistenza da chiamare da parte dei clienti privati risponde al recapito gratuito 800 575 757 dall’Italia. Nel caso in cui gli utenti della piattaforma risiedano attualmente all’estero, il numero da comporre sarà invece il +39 02 33408973. Va ricordato che la banca Unicredit, da qualche anno, non possiede un proprio profilo di comunicazione ufficiale (tanto meno di assistenza) sul social Facebook per sua precisa decisione. Meglio dunque diffidare da qualsiasi canale si presenti come supporto per le operazioni dei clienti perché certamente truffaldino. Al contrario, esiste il profilo Twitter dell”istituto, anche se probabilmente non attivo nei giorni festivi, tanto più per assistenza. Ad ogni modo, si spera che tutte le anomalie rientrino in poco tempo.

Continua a leggere su optimagazine.com