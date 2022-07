Quando ricomincia la scuola a settembre in Italia, in ognuna delle regioni da nord a sud della nostra penisola? Come sempre, il rientro tra i banchi sarà diversificato, con qualche anticipo e posticipo di rilievo rispetto al via alle lezioni collocate, grosso modo, intorno alla metà del mese.

Quando si riparte

Quando ricomincia la scuola a settembre per tutti gli studenti pronti a ritornare in aula? I primi a seguire le lezioni in assoluto saranno gli alunni della provincia autonoma di Bolzano: per loro la campanella suonerà il 5 settembre, con largo anticipo rispetto al resto d’Italia. Seguiranno, a distanza di una settimana ovvero il 12 settembre, gli studenti di Lombardia, Piemonte Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Abruzzo.

Le aule saranno di nuovo pronte ad accogliere gli studenti della Campania il 13 settembre, mentre la scuola ripartirà il 14 settembre in Puglia, in Calabria, in Umbria, nelle Marche, in Liguria, in Sardegna e in Molise. Ancora, il 15 settembre toccherà al Lazio, all’Emilia Romagna, e alla Toscana far ricominciare le lezioni. Per finire, gli studenti dovranno presentarsi di nuovo a scuola il 19 settembre in Sicilia e Valle d’Aosta.

Le eccezioni

Nonostante il quadro riassuntivo di quando ricomincia la scuola a settembre in Italia appena riportato, vanno considerate non poche eccezioni, da valutare caso per caso. Molti istituti scolastici, forti della loro autonomia, potrebbero decidere di anticipare la data di riferimento regionale, magari per garantirsi un giorno di pausa in più durante l’anno, pure associato a qualche ponte festivo. Insomma, gli interessati alla ripresa delle lezioni faranno bene a fare riferimento alla propria scuola e ai relativi canali ufficiali di comunicazione per essere certi del via delle lezioni nella giusta data. I vari istituti, fin da subito inizieranno a comunicare eventuali variazioni per i calendari regionali di riferimento.

