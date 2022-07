Non è così insensato, anzi potrebbe essere davvero probabile, godere dell’app DAZN su Sky Q. Un nuovo accordo tra la piattaforma di streaming e il colosso Sky era nell’aria e ora non è stato neanche smentito dal CEO Stefano Azzi, a capo della divisione italiana di DAZN appunto.

Lo stato dell’arte

Proprio Azzi ha chiarito che, per quanto sia solida e confermata la partnership con TIM, proprio quest’ultima avrebbe chiesto di rivedere gli accordi, di certo nell’ottica di abbassare il prezzo non esiguo per i contenuti sportivi trasmessi sulla sua piattaforma TIMVISION e non ripagati del tutto dagli abbonamenti dei clienti. Per questo motivo, ci sarebbe nuova carne a cuocere e dunque l’entrata in gioco di Sky con una nuova collaborazione.

Cosa potrebbe succedere

L’arrivo dell’app DAZN su Sky Q è un’ipotesi dunque probabile, parafrasando le stesse parole di Azzi. La fruizione dei contenuti avverrebbe sempre in streaming attraverso il decoder di Sky appunto. Ai contenuti già fruiti dai clienti si aggiungerebbero anche tutti quelli del Campionato di serie A, visto che per ora gli abbonati hanno potuto beneficiare solo di 3 partire su 10 per ogni singola giornata.

Se gli accordi sono in corso, quando si potrebbe ottenere la certezza del nuovo accordo? Azzi ha confermato che sono in corso i lavori per trovare anche un equilibrio con TIM che non potrà passare di certo da partner esclusiva di DAZN a Cenerentola della situazione. L’impressione comunque è che si andrà velocemente verso un accordo, pure nei prossimi giorni, per un motivo molto semplice. L’avvio della nuova stagione calcistica di serie A è decisamente dietro l’angolo con il fischio di inizio del Campionato previsto per il giorno 13 agosto. Qualsiasi nuovo accordo commerciale dovrà essere dunque repentino per permettere anche a Sky di fare una sua nuova campagna abbonamenti dedicata.

