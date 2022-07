Ci sono finalmente i dettagli ufficiali inerenti l’aggiornamento iOS 15.6, considerando il fatto che dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, oggi possiamo soffermarci una volta per tutte sui plus garantiti dal pacchetto software. Considerando che gli utenti stiano procedendo gradualmente con il download del firmware in questione, è lecito chiedersi quali saranno le novità messe a nostra disposizione una volta portata a termine l’installazione. Facciamo il punto della situazione, tramite gli annunci di Apple e i primi riscontri da parte del pubblico.

Concentriamoci sull’aggiornamento iOS 15.6 con quattro novità per iPhone ed iPad

Allo stato attuale, quali sono le aspettative del pubblico nei confronti del nuovo aggiornamento iOS 15.6 con quattro novità per iPhone ed iPad? Secondo le informazioni trapelate fino a questo momento, ci sono quattro punti sui quali vale la pena concentrarsi. In primo luogo, è stato confermato che l’app TV ora sia in grado di aggiungere l’opzione per riavviare una partita sportiva in diretta già in corso e mettere in pausa, riavvolgere o avanzare rapidamente. Da tempo, anche sul nostro magazine, sottolineiamo il parallelismo rispetto a DAZN.

In seconda istanza, l’aggiornamento iOS 15.6 risolve un problema per il quale le impostazioni tendono a mostrare come lo spazio di archiviazione del dispositivo sia pieno, nonostante in realtà sia disponibile. Ancora, è stato risolto un problema che potrebbe causare il rallentamento o il blocco dei dispositivi braille durante la navigazione del testo in Mail. Infine, pare sia stato risolto anche il problema in Safari per cui una scheda in alcune circostanze ci ha fatto tornare ad una pagina precedente.

Insomma, massima attenzione al nuovo aggiornamento iOS 15.6, in attesa di capire quale sarà il reale impatto del firmware nei confronti della batteria e della sua durata. Quali sono state le vostre prime impressioni sotto questo punto di vista?