Si torna a parlare di un upgrade importante ed atteso da parte del pubblico, visto che in tanti si chiedono quando c’è l’uscita dell’aggiornamento iOS 15.6 per gli utenti Apple. A dirla tutta, ci sono alcune cose da aggiungere rispetto al nostro ultimo articolo a tema, al punto che oggi 18 luglio occorre soffermarsi su una mossa non scontata da parte del brand di Cupertino. Due le considerazioni da fare per tutti coloro che non vedono l’ora di mettere le mani sul pacchetto software, stando alle scelte aziendali in termini di sviluppo software.

Cosa sappiamo su quando c’è l’uscita dell’aggiornamento iOS 15.6 per gli utenti Apple ad oggi

In primo luogo, occorre ribadire quali siano le principali novità dell’aggiornamento iOS 15.6. Si ribadisce, a tal proposito, che l’upgrade consenta all‘app TV di aggiungere l’opzione per riavviare una partita sportiva in diretta già in corso e mettere in pausa, riavvolgere o avanzare rapidamente. Come anticipato la scorsa settimana, la decisione di Apple è ripercorrere lo stesso percorso fatto da DAZN.

In seconda istanza, viene archiviato un problema sullo spazio di archiviazione del dispositivo, apparentemente pieno anche se in realtà sia disponibile memoria. Ancora, viene risolto un problema che poteva causare il rallentamento o il blocco dei dispositivi braille durante la navigazione del testo in Mail. Infine, l’aggiornamento iOS 15.6 risolve un problema in Safari, tramite il quale una scheda potrebbe tornare alla pagina precedente.

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, il fatto che Apple abbia puntato su una seconda Release Candidate non dovrebbe cambiare più di tanto le carte in tavola. L’appuntamento con l’uscita dell’aggiornamento iOS 15.6 dovrebbe essere fissato in settimana, probabilmente nel giro di due o tre giorni conoscendo gli standard della mela morsicata. Vi faremo sapere appena ci saranno informazioni più concrete sotto questo punto di vista.