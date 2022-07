Arriva finalmente un segnale chiaro da Apple, per quanto concerne l’uscita del tanto atteso aggiornamento iOS 15.6. Nessuna rivoluzione in programma, come del resto avevamo anticipato pochi giorni fa parlandovi della diffusione della quinta beta sul nostro magazine, fermo restando che abbiamo almeno quattro punti sui quali concentrarci in termini di funzionalità. Vediamo come stanno le cose, sperando che l’upgrade possa risultare disponibile in versione stabile e definitiva per i vari iPhone ed iPad compatibili nel giro di una settimana. Anche in Italia, dove si spera di fare dei passi in avanti in termini di durata della batteria.

Release Candidate per l’aggiornamento iOS 15.6: pacchetto software in uscita con quattro funzioni

Quali sono le informazioni raccolte fino a questo momento a proposito della Release Candidate del nuovo aggiornamento iOS 15.6? Il fatto stesso che sia tato fatto questo step nella serata di martedì ci dice che, a conti fatti, l’upgrade dovrebbe risultare in uscita a strettissimo giro. Non si scappa, perché da sempre la RC di Apple tende ad anticipare di una settimana il firmware ufficiale che viene installato dagli utenti su scala globale. Tutto lascia pensare che le cose andranno così anche in questa circostanza.

Secondo le indicazioni fornite da MacRumors, dovremmo toccare con mano almeno quattro funzioni subito dopo l’installazione di iOS 15.6. In primo luogo, la nuova app TV aggiunge l’opzione per riavviare un evento sportivo in diretta già in corso e mettere in pausa, riavvolgere o avanzare rapidamente. Un po’ come avviene con DAZN, per rendere l’idea. Apple, inoltre, risolverà un problema per cui le impostazioni potrebbero continuare a mostrare che lo spazio di archiviazione del dispositivo è pieno anche se è disponibile.

Ancora, l’aggiornamento iOS 15.6 risolve un problema che potrebbe causare il rallentamento o il blocco dei dispositivi braille durante la navigazione del testo in Mail. Infine, viene archiviato un bug in Safari per cui una scheda potrebbe tornare a una pagina precedente.