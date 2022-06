Dovrebbe essere dietro l’angolo l’uscita del nuovo aggiornamento iOS 15.6, considerando il fatto che in queste ore gli utenti iscritti al programma hanno avuto modo di toccare con mano la quarta beta. Si tratta di una svolta particolarmente importante, se pensiamo al fatto che segue a ruota quella presa in esame sul nostro magazine non molto tempo fa. Insomma, Apple particolarmente attiva sotto questo punto di vista, anche perché la suddetta beta pare sia disponibile già pubblicamente. Tutto lascia pensare che l’uscita del pacchetto software stabile e definitivo sia dietro l’angolo per tutti.

Cosa sappiamo sulla quarta beta dell’aggiornamento iOS 15.6 e sull’uscita del firmware definitivo

Dunque, quali sono i riscontri trapelati finora a proposito della quarta beta focalizzata sul nuovo aggiornamento iOS 15.6? Il fatto stesso che fino a questo momento non siano emerse nuove funzionalità lascia intendere che l’upgrade possa essere ad un passo dall’uscita. Fondamentalmente, non sappiamo ancora cosa potrebbe essere introdotto in iOS 15.6 e iPadOS 15.6, se non altro perché Apple fino a questo momento ha implementato tutte le funzionalità annunciate tramite gli aggiornamenti di iOS e iPadOS 15.

Le restanti migliorie dovrebbero slittare ed essere messe a disposizione direttamente con il nuovo aggiornamento iOS 16, ormai in via di definizione con le varie beta che ci accompagneranno fino al mese di settembre. In sostanza, non sono state scoperte nuove funzionalità nelle prime tre versioni beta di iOS 15.6 e iPadOS 15.6, di cui vi abbiamo parlato fino a questo momento.

Dunque tutto lascia pensare che possano essere aggiornamenti incentrati su correzioni di bug e altri miglioramenti nascosti. Cosa vi aspettate da iOS 15.6? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in attesa che Apple renda disponibile il pacchetto software in versione stabile e definitiva per tutti.

