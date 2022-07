Arrivano nuovamente segnali interessanti per quanto concerne lo sviluppo dell’aggiornamento iOS 15.6 con la quinta beta, considerando il fatto che in questa fase sta procedendo senza particolari intoppi il lavoro portato avanti dallo staff di Apple. La sensazione, sempre più netta, è che non ci si possa attendere una rivoluzione nel momento in cui sarà disponibile il pacchetto software nella sua versione stabile e definitiva. Tuttavia, occorre non lasciare nulla al caso, affinché il quadro generale della situazione sia sempre chiaro per tutti in questa fase.

Procede senza intoppi sviluppo dell’aggiornamento iOS 15.6 con la quinta beta: gli ultimi riscontri

Un altro tassello da aggiungere, dunque, rispetto a quanto riportato la scorsa settimana con la beta precedente. Come ribadiamo da settimane sul nostro magazine, non sappiamo ancora cosa potrebbe essere introdotto attraverso il nuovo aggiornamento iOS 15.6 e iPadOS 15.6, considerando il fatto che Apple abbia deciso di implementare tutte le funzionalità annunciate in arrivo attraverso i tanto attesi upgrade di settembre. Del resto, con iOS 16 in avvicinamento non possiamo certo aspettarci rivoluzioni nel momento in cui l’upgrade sarà disponibile su larga scala in versione definitiva.

Non è un caso che, almeno per ora, con il nuovo aggiornamento iOS 15.6 non siano state scoperte nuove funzionalità. Tendenza che era venuta a galla con le prime tre versioni beta di iOS 15.6 e iPadOS 15.6 e che sento di poter confermare anche dopo le ultime due. Riscontri molto chiari, tramite i quali per ora possiamo stabilire che si tratti di aggiornamenti incentrati su correzioni di bug e altri miglioramenti nascosti. Come avviene spesso e volentieri prima dell’uscita di un upgrade ben più importante, in riferimento proprio ad iOS 16.

Come sempre, vi faremo sapere dovessero emergere altre novità sul nuovo aggiornamento iOS 15.6.

