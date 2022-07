Fan sconvolti dalla rivelazione shock che riguarda New Amsterdam e la sua quinta e ultima stagione già annunciata. Chi ha seguito l’evoluzione della serie sa bene che Max e i suoi hanno ottenuto un rinnovo per una manciata di episodi finali in cui tutti sognavano di assistere al lieto fine per il bel dottore e la sua Helen ma, a quanto pare, non sarà così.

Quel ritardo nel finale della quarta stagione non ha solo slittato il matrimonio tra Helen e Max ma lo ha di fatto annullato almeno secondo quanto l’annuncio shock arrivato poco fa dagli Usa: la star di New Amsterdam Freema Agyeman, che ha interpretato la dottoressa Helen Sharpe dal debutto dello show, non tornerà per la quinta e ultima stagione del dramma.

Secondo quanto appreso in esclusiva da TVLine sembra che la decisione sia arrivata proprio dalla bella attrice che ha scaricato il suo personaggio nel medical drama per dedicarsi ad un altro ruolo nella serie comica Sky Original Dreamland al fianco di Lily Allen. Lei stessa poco fa sui social ha voluto ringraziare i fan dicendosi triste per questa decisione ma altrettanto entusiasta di vedere come si concluderà la serie:

“Ha significato così tanto per me, ma è giunto il momento per me di appendere il suo camice bianco, poiché condivido ufficialmente la notizia che non tornerò per l’ultima stagione di New Amsterdam… È stata una tale gioia interpretare la dottoressa Helen Sharpe…”.

Il creatore/showrunner di New Amsterdam David Schulner e il produttore esecutivo Peter Horton hanno aggiunto in una dichiarazione: