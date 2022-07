New Amsterdam 5 ci sarà oppure no? Il finale della quarta stagione andrà in onda oggi, 15 luglio, su Canale5 e questo spinge i fan del medical drama americano a chiedersi se ci sarà davvero un seguito oppure no. Per rispondere a questa domanda dobbiamo darvi due notizie, una che sicuramente vi piacerà e un’altra che lo farà un po’ meno.

New Amsterdam 5 ci sarà, ma la quinta stagione sarà anche l’ultima per la serie. Per il medical con Ryan Eggold è arrivato un rinnovo per nuovi episodi che vedremo nel corso della stagione televisiva 2022-2023 e, in particolare, a partire da martedì 20 settembre 2022 su NBC negli Usa. A quel punto bisognerà capire se Mediaset si lancerà sulla serie già nel periodo natalizio mandando in onda la sua prima parte oppure rimanderà tutto alla prossima estate.

Un’ultima lotta attende quindi il bel protagonista che potrebbe trovarsi nuovamente a scegliere tra vita privata e lavoro con novità importanti a discapito di qualcuno, ma di chi?

Metà risposta potrebbe arrivare oggi, 15 luglio, su Canale5, con la messa in onda degli ultimi quattro episodi di New Amsterdam 4. In particolare, a partire dalle 21.20 circa, avremo appuntamento con gli episodi dal titolo Il momento della verità, Rivoluzione, Castelli di sabbia e Io sarò il tuo rifugio in cui Max cerca di contrastare l’acquisizione della U.M.I. da parte di Victoria, e tutto lascia presupporre che verrà aperta un’inchiesta. Ma all’ultimo momento, tutta la questione viene insabbiata: gli interessi economici in ballo sono troppo alti. Helen ha un confronto con sua madre, e scopre nuovi lati della donna che la sorprendono piacevolmente.

Veronica è a capo del New Amsterdam ma a quanto pare nessuno è felice di questo. L’ospedale sembra andare a rotoli, soprattutto dopo che alcuni inservienti hanno delle eruzioni sulla pelle per via di guanti scoop scadenti mentre la dottoressa Sharpe deve arrendersi di fronte alla legge inglese che ha il diritto di staccare il supporto vitale quando un minore non ha più probabilità di sopravvivenza.

Un uragano sta per colpire New York. In ospedale regna il panico, l’unico che decide di prendere in mano la situazione e gestire l’emergenza è Iggy. Max ed Helen riusciranno a sposarsi?