Sono stati annunciati nuovi concerti di Cesare Cremonini per il tour nei palasport. Si terranno a Milano e a Bologna i due nuovi appuntamenti comunicati, ai quali se ne aggiunge un terzo: si tratta della data zero della tournée, che si terrà a Mantova.

Sette show estivi nei principali stadi italiani e il gran finale di Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, davanti a 70 mila persone, per il tour estivo sold out. Adesso Cremonini annuncia il tour nelle arene indoor che si terrà in autunno. Lo spettacolo prosegue in nove appuntamenti e ai concerti già annunciati se ne aggiungono oggi altri.

Il tour autunnale di Cesare Cremonini partirà da Mantova (data zero alla Grana Padano Arena e terza nuova data aggiunta) il 29 ottobre per poi spostarsi a Roma l’1 e 2 novembre (Palazzo dello Sport) il 7, 8 e 10 novembre a Bologna (Unipol Arena) e il 13, 14 e 16 novembre a Milano (Mediolanum Forum).

La vendita generale per le nuove date è già stata avviata sui circuiti Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati. Di seguito tutti gli appuntamenti nel corso dei quali Cremonini ripercorrerà al sua carriera, fatti di successi evergreen che l’hanno contraddistinta e dei nuovi brani contenuti negli ultimi progetti discografici.

L’ultimo singolo in ordine di tempo che vede il coinvolgimento di Cremonini è il brano Contrabbando, il pezzo estivo di Tropico con Cesare e Fabri Fibra, attualmente in rotazione radiofonica

I concerti di Cesare Cremonini

Ottobre 2022

29 – Mantova, Grana Padano Arena (data zero)

Novembre 2022

1 – Roma, Palazzo dello Sport

2 – Roma, Palazzo dello Sport

7 – Bologna, Unipol Arena

8 – Bologna, Unipol Arena

10 – Bologna, Unipol Arena

13 – Milano, Mediolanum Forum

14 – Milano, Mediolanum Forum

16 – Milano, Mediolanum Forum