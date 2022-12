Un concerto di Ligabue a Messina nel 2023? C’è una trattativa in corso che potrebbe portare il rocker di Correggio ad inserire una tappa a Messina nel suo tour negli stadi, in programma il prossimo anno.

Quel che è certo, infatti, è che per Ligabue sarà un anno intenso e ricco di appuntamenti dal vivo. Dopo gli eventi sold out del 2023, il rocker ha confermato che anche nel 2023 si esibirà sui principali palchi della penisola. Sul finire del 2022 sono due gli appuntamenti confermati e per i quali i biglietti sono già disponibili in prevendita.

Ligabue sarà a Milano (5 luglio) e a Roma (14 luglio), due eventi che si inseriscono in una intensa stagione di concerti per il rocker, che potrebbe far tappa anche sull’isola siciliana. Potrebbe essere presto confermato un concerto di Ligabue a Messina nel 2023 e la location scelta sarebbe lo Stadio San Filippo che accoglie già diversi show di risonanza nazionale.

Nel 2023, infatti, passeranno per Messina Tiziano Ferro e i Pinguini Tattici Nucleari, due degli artisti italiani più apprezzati del momento. Per Tiziano Ferro si tratta di una data di recupero del tour che avrebbe dovuto tenere nel 2020 (e i biglietti già acquistati restano validi) mentre per i Pinguini Tattici Nucleari si tratta del primo tour negli stadi dopo il sold out immediato nei palasport e l’uscita dell’album Fake News.

Tiziano Ferro festeggerà invece i suoi 20 anni di carriera, dopo la pubblicazione del nuovo disco di inediti Il Mondo è Nostro (leggi l’intervista di OM).

A questi due nomi, già ufficiali, potrebbe aggiungersi quello di Luciano Ligabue, in Sicilia per un’unica tappa della sua tournée, a Messina. Ma è ancora presto per la conferma. La trattativa, tuttavia, è in corso e potrebbe portare belle notizie.