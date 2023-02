I concerti di Tananai nel 2023 si spostato dai club ai palasport. Per la prima volta l’artista si esibirà nei principali palazzetti dello sport italiani, dopo i sold out registrati in prevendita con le tappe nei club.

Un successo che lo ha visto conquistare il pubblico a Sanremo 2022 e che in anno non accenna ad arrestarsi. A pochi giorni dalla sua seconda partecipazione al Festival, Tananai annuncia il tour nei palasport e nuove date estive.

La tournée, inizialmente prevista nei club è stata ufficialmente spostata nei rispettivi palazzetti.

I biglietti precedentemente acquistati (per i concerti previsti al Tuscany Hall e al Gran Teatro Geox) restano validi per le nuove venue. I biglietti per i

live di Firenze e Padova sono già disponibili in prevendita. A partire da venerdì 5 maggio 2023, l’artista calcherà il palco del Palapartenope di Napoli, per

poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 6, emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio, continuando mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena.

I biglietti per i concerti di Tananai nel 2023 sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Di seguito il calendario completo dei live che lo vedranno nuovamente sul palco dopo la partecipazione a Sanremo 73 con la canzone Tango, che anticipa il repack dell’album Rave Eclissi.

I concerti di Tananai nel 2023

TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Palapartenope

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Kioene Arena

TANANAI – LIVE 2023 – FESTIVAL

Sabato 24 giugno 2023 – Senigallia (An) – Mamamia

Martedì 04 luglio 2023 – Bologna – Sequoie Music Park

Venerdì 07 luglio 2023 – Brescia – Brescia Summer Music

Venerdì 14 luglio 2023 – Collegno (To) – Flowers Festival

Venerdì 21 luglio 2023 – Pordenone – Pordenone Live

Venerdì 28 luglio 2023 – Matera – Sonic Park Matera

Mercoledì 02 agosto 2023 – Jesolo (Ve) – Spiaggia Del Faro – Suonica Festival

Venerdì 04 agosto 2023 – Cinquale (Ms) – Viper Summer Festival

Lunedì 07 agosto 2023 – Pescara – Zoo Music Fest

Martedì 08 agosto 2023 – Gallipoli (Le) – Parco Gondar – Oversound Music Festival

Venerdì 11 agosto 2023 – Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest