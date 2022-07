“Per me collaborare con Cesare e Fabri su questo pezzo è una roba incredibile”, dichiara Tropico che con Cesare Cremonini e Fabri Fibra in Contrabbando si appresta a tornare in radio. Per l’estate un trio d’eccezione è pronto a rilasciare un nuovo pezzo. La data di uscita c’è già ed è quella del prossimo 8 luglio quando Contrabbando sarà disponibile in tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica.

“Le canzoni devono parlare da sole e in questo caso è andata proprio così… Ci ha un po’ scelto lei”, le parole di Tropico sulla nuova collaborazione avvenuta in maniera del tutto naturale. “Nel giro di una decina di giorni avevamo già il provino definitivo”, precisa.

“Volevo dare una manata in faccia a questi tempi strani. Qui non si insegue nulla, la musica è della gente, decide la gente”, conclude, dando qualche anticipazione sul testo. Il brano è scritto da Davide Petrella, Cesare Cremonini e Fabrizio Tarducci e prodotto da Davide Petrella, Starchild, D-Ross e Startuffo.

Il testo tagliente è per una canzone che vuole far riflettere sul fatto che “le buone idee di questi tempi sono di contrabbando c’è un ingorgo ovunque, troppe informazioni tutte insieme, troppe opinioni, troppa musica tutta insieme, tutti vogliono tutto, tutti sanno tutto… se qualcuno dovesse mai avere una buona idea in questo periodo credo che non verrebbe capita, si perderebbe, meglio farla passare sottobanco in un primo momento, trovare una strada alternativa. Dal basso partono sempre le cose migliori”, le parole di Tropico – al secolo Davide Petrella.

Per lui, nei prossimi mesi, sono attesi anche due concerti: il 24 luglio a Napoli all’Ex Base Nato e il 5 settembre a Milano al Magnolia.