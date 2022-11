Il 2022 si chiuderà con il concerto di fine anno con Elisa a Jesolo, un evento speciale nel bel mezzo del tour An Intimate Night che partirà dal 1° dicembre e porterà la cantautrice triestina nei teatri con uno show intimo.

Concerto di fine anno con Elisa a Jesolo: i biglietti

Il concerto di fine anno con Elisa a Jesolo si terrà presso il Palazzo del Turismo sabato 31 dicembre. Lo spettacolo inizierà alle 22 e a mezzanotte la cantautrice brinderà con il pubblico per accogliere l’arrivo del 2023 sotto il segno della musica.

I biglietti in prevendita sono già disponibili dalle 11 di oggi, mercoledì 23 novembre, in pre-sale per tutti gli iscritti al fan club. La vendita generale partirà dalle 11 di domani, giovedì 24 novembre, su tutti i circuiti autorizzati come TicketOne con le seguenti soluzioni:

Parterre in piedi – € 80,50

Gradinata Centrale – € 92,00

Gradinata Laterale – € 69,00

Parole di encomio arrivano dal singolo di Jesolo Christofer Zotti e dall’assessore al Turismo Alberto Maschio:

“Siamo lieti e orgogliosi di ospitare nella nostra città il concerto di una grandissima artista come Elisa. In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per presentare a residenti e ospiti una città magica per queste festività, che ci auguriamo segnino il cambio di passo dopo alcuni anni complessi. Senza ombra di dubbio, questo evento arricchisce il palinsesto soprattutto dal punto di vista qualitativo e sostiene ulteriormente il suo carattere internazionale. Elisa saprà incantare e attrarre, come sempre, contribuendo a rendere il periodo delle festività a Jesolo ancora più speciale”.

Il 2022 di Elisa

Il concerto di fine anno con Elisa a Jesolo chiude un 2022 pieno di soddisfazioni per la cantautrice triestina. Elisa, quest’anno, ha pubblicato il nuovo album Ritorno Al Futuro/Back To The Future che ha portato in tour per tutta l’estate con un format dedicato interamente alla sostenibilità.

L’esperienza sul palco è ora diventata una trilogia, con 3 volumi dal titolo Back To The Future Live, ciascuno con un inedito e con duetti, nei quali Elisa ha raccolto le migliori esibizioni del tour.

Recentemente Elisa ha duettato con Cesare Cremonini nell’ultima data del tour del cantautore bolognese al Mediolanum Forum di Assago, un incontro che ha fatto sognare i fan dei due artisti.

