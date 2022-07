Fresca di giornata, oggi 18 luglio, è arrivata la conferma della data di uscita dei Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Non c’erano dubbi sul prossimo keynote previsto per il mese di agosto da parte del produttore ma ora abbiamo l’appuntamento esatto del lancio, grazie alla prima distribuzione degli inviti per il keynote estivo. Il giorno da segnare in calendario è quello del prossimo mercoledì 10 agosto, in pieno clima vacanziero.

L’invito appena trapelato

L’anteprima sull’appuntamento di lancio ci è stata garantita grazie al noto leaker Evan Blass. Quest’ultimo, come visibile anche nel tweet in chiusura articolo, ha condiviso l’immagine dell’invito sul prossimo keynote. La locandina, oltre al logo Samsung e alla data del 10 agosto, mostra un quanto sibillino claim “Today” ossia oggi. Magari lo scopo dei creativi sarà stato quello di mettere in evidenza la contemporaneità dei prodotti, versatili e pronti sempre all’uso. Nel poster, ancora, c’è in evidenza il profilo di quello che dovrebbe essere un Galaxy Z Fold 4 appunto, ma volutamente sfocato. L’editing dell’elemento grafico ha di certo lo scopo di nascondere alcuni dettagli del design dell’esemplare.

I preordini e le vendite

Stabilito il giorno del lancio di Samsung ​​Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4, quando potranno essere poi preordinati e acquistati i nuovi pieghevoli di questo 2022? Sono in molti a puntare su una possibile partenza delle prenotazioni per i device lo stesso giorno del keynote estivo e dunque il 10 agosto. Per quanto riguarda la vendita dei dispositivi foldable online come nei negozi fisici, è possibile che il via si concretizzi venerdì 26 agosto. La pianificazione per la commercializzazione rispecchierebbe in pratica quella dei Galaxy Z Fold 3 e Flip 3 del 2021: questi ultimi erano stati lanciati il giorno 11 agosto per poi essere distribuiti a partire dal giorno 27 agosto.

