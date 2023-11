L’aggiornamento di sicurezza di novembre 2023 per smartphone e tablet Galaxy ha raggiunto altri due dispositivi pieghevoli Samsung, dopo il rilascio del Samsung Galaxy Z Flip 5 all’inizio di questa settimana. I Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Fold 4 riceveranno nuovi aggiornamenti che apportano miglioramenti alla sicurezza.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Fold 4 ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti, ma non dovrebbe passare molto tempo prima che venga lanciato anche in altri mercati. Per il Samsung Galaxy Z Fold 5, l’aggiornamento viene fornito con una versione del firmware che termina con AWJ7 ed è disponibile per le unità no brand. L’aggiornamento del Samsung Galaxy Z Fold 4 si sta distribuendo alle unità e ai dispositivi sbloccati sulla rete AT&T e viene fornito con una versione del firmware che termina rispettivamente con DWJ1 e DWJ4. La patch di sicurezza di novembre 2023 collega un totale di 65 vulnerabilità nel sistema operativo Android e nel software Samsung, di cui cinque contrassegnate come critiche e le restanti che comportano diversi gradi di rischio. L’aggiornamento non porta altro ai due pieghevoli.

Per scaricare l’ultimo aggiornamento sui vostri Samsung Z Fold 5 e Z Fold 4, andate in “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Ricordate che nuove funzionalità ed altri miglioramenti arriveranno sui Samsung Z Fold 5 e Z Fold 4 con l’aggiornamento ad Android 14 con la One UI 6. Fino a quando l’ograde non sarà pronto, molto probabilmente gli aggiornamenti mensili standard continueranno ad essere limitati alle correzioni di sicurezza ed alla stabilità generale. Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è attualmente in vantaggio in termini di quantità di aggiornamenti beta dellla One UI 6, quindi è probabile che otterrà il firmware stabile prima dello Z Fold 4.

