Qualora foste intenti ad acquistare un nuovo smartphone Android pieghevole a marchio Samsung, dotato di una scheda tecnica da top di gamma e con un form factor piuttosto rivoluzionario, quest’oggi vi suggeriamo di non perdervi l’eccezionale offerta su Amazon del Samsung Galaxy Z Fold 4. Il device, grazie al super sconto del 37%, sarà vostro con il colore Black e con 512GB di memoria interna all’incredibile prezzo di soli 1249,99 euro (invece di 1999 euro di listino): insomma un risparmio di ben 750 euro non si era mai visto. Il dispositivo è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce; la consegna non prevede costi aggiuntivi e il reso è gratuito. Nel caso in cui foste interessati, il nostro consiglio è quello di affrettarvi a concludere l’affare, dato che restano solamente altre 4 unità a disposizione.

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 5G presenta un ottimo display principale foldable Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con una risoluzione di 2176 x 1812 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR10+, 1200nits (peak) e protezione schermo Corning Gorilla Glass Victus+; il display secondario è un AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione 904 x 2316 pixel e refresh rate a 120Hz. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 (4nm), abbinato a 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione, e GPU Adreno 730. Il pieghevole è alimentato da una batteria da 4400mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 25W e wireless da 15W.

Quanto al comparto fotografico, il device offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera dotata di un sensore principale da 50MP (f/1.8, OIS), un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2, 123°) e un obiettivo zoom ottico 3X da 1MP (f/2.4, OIS); davanti, una selfie-cam da 10 MP (f/2.2). Come connettività, il telefono è dotato di rete 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, UWB e porta USB Type-C 3.2. Inoltre, il device è certificato con grado di protezione IPX8, resistente ad acqua e polvere. Lato software, esegue il sistema operativo Android 12 su One UI 4.1.1.

