Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di giugno 2023 per i Samsung Galaxy Z Fold 4 la scorsa settimana. Tuttavia, l’upgrade era limitato alla versione sbloccata del telefono pieghevole. Ora, l’azienda asiatica ha rilasciato il nuovo aggiornamento di sicurezza per la versione internazionale dello smartphone, avviandone la disponibilità in Europa.

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Z Fold 4 viene fornito con la versione firmware F936BXXU3CWE6. La release è attualmente disponibile nel Regno Unito e potrebbe espandersi in altri Paesi europei nel giro di pochi giorni. Anche altre Regioni potrebbero ricevere l’aggiornamento nelle prossime settimane. La patch di sicurezza di giugno 2023 corregge oltre 60 falle di sicurezza riscontrate nei telefoni e nei tablet Galaxy. Tuttavia, non offre nuove funzionalità. Se possedete un Samsung Galaxy Z Fold 4 e vivete nel Regno Unito, ora potete scaricare il nuovo aggiornamento attraverso il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordatevi di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare se si rendesse necessario per qualsiasi motivo.

Il produttore sudcoreano ha rilasciato il Samsung Galaxy Z Fold 4 quasi un anno fa con a bordo la One UI 4.1.1 basata su Android 12. Il telefono pieghevole ha ricevuto l’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su Android 13 alla fine dell’anno scorso e la One UI 5.1 all’inizio di quest’anno. Il device riceverà la One UI 5.1.1 tra pochi mesi e la One UI 6.0 basato su Android 14 entro la fine dell’anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

